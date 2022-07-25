У понеділок, 25 липня, Україна отримала від Німеччини перші три зенітні самохідні установки Gepard та кілька тисяч боєприпасів до них.

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Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час загальнонаціонального телемарафону.

"Сьогодні офіційно зайшли три перші установки Gepard. Вони вже в розпорядженні Збройних сил. Це протизенітні ракетні комплекси, з ними нам передано кілька десятків тисяч боєприпасів", - зазначив Резніков.

Він додав, що тривають переговори щодо постачання Україні танків Leopard і Abrams.

Рєзніков зазначив, що ЗСУ планують отримати кілька десятків танків від європейських країн та використати їх для навчання українських військових.

Таку ж схему планують застосувати і до інших західних танків, зокрема американських M1 Abrams.

Зазначимо, Gepard – багатоцільова система, здатна прикривати військові колони на марші, завдавати ударів із засідок, виконувати контроль обстановки та обстріли літальних апаратів, коригуючи вогонь.

Зазначимо, канцлер Німеччини Шольц продовжує обіцяти, що Німеччина наростить постачання зброї Україні, проте, судячи зі списку від федерального уряду, вони лише скорочуються.