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ЗСУ знищили 50 російських складів боєприпасів за допомогою HIMARS
Під час війни з Росією українські війська знищили 50 російських складів боєприпасів за допомогою ракетних систем HIMARS, поставлених США.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, пише Reuters.
"Це розриває російські матеріально-технічні ланцюги та позбавляє їх здатності вести активні бойові дії та накривати наші збройні сили потужним обстрілом", - заявив він.
Reuters зауважує, що жодних офіційних коментарів від країни-агресора РФ стосовно знищиних складів наразі немає.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, США та союзники планують передати Україні 25-30 одиниць систем HIMARS та MLRS та велику кількість боєприпасів до них.
Олексій Резніков раніше заявив, що для ефективного стримування РФ Україна потребує принаймні 50 американських ракетних систем HIMARS і M270.
Він аргументував заклик наростити постачання американських артилерійських систем дальньої дії тим, що вони дуже добре себе зарекомендували під час ударів по російських окупаційних силах, зокрема в Ізюмі Харківської області.
Зазначимо, через знищення військових логістичних об'єктів країни-агресора РФ на території України, окупанти змінили тактику та припинили зберігати боєприпаси на складах, а одразу везуть машинами на передову.