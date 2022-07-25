ВСУ уничтожили 50 российских складов боеприпасов с помощью HIMARS

В ходе войны с Россией украинские войска уничтожили 50 российских складов боеприпасов с помощью ракетных систем HIMARS, поставленных США.

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Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет Reuters.

"Это разрывает российские материально-технические цепи и лишает их способности вести активные боевые действия и накрывать наши вооруженные силы мощным обстрелом", - заявил он.

Reuters отмечает, что никаких официальных комментариев от страны-агрессора РФ по поводу уничтоженных складов пока нет.

Отметим, что США и союзники планируют передать Украине 25-30 единиц систем HIMARS и MLRS и большое количество боеприпасов к ним.

Алексей Резников ранее заявил, что для эффективного сдерживания РФ Украина нуждается как минимум в 50 американских ракетных системах HIMARS и M270 .

Он аргументировал призыв нарастить поставки американских артиллерийских систем дальнего действия тем, что они очень хорошо себя зарекомендовали при ударах по российским оккупационным силам, в частности в Изюме Харьковской области.

Отметим, из-за уничтожения военных логистических объектов страны-агрессора РФ на территории Украины, оккупанты изменили тактику и перестали хранить боеприпасы на складах, а сразу везут на передовую.