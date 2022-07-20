Німеччина скоротила військову підтримку України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову скоротив обіцяну військову допомогу Україні.

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Про це повідомляє видання Die Welt, посилаючись на список вже доставленого та запланованого ФРН озброєння.

Видання зазначає, що Шольц продовжує обіцяти, що Німеччина наростить постачання, проте, судячи зі списку від федерального уряду, вони лише скорочуються.

Вперше Берлін опублікував список 21 червня, і з того часу тричі оновлював його. За останні три тижні Україна отримала від Берліна лише 42 тисячі сухпайків та 102 одиниці неброньованих автомашини. А останнє значне постачання допомоги з Німеччини відбулося місяць тому — 21 червня в Україну прибули сім самохідних гаубиць PzH 2000 разом із новими боєприпасами, 5 тисячами шоломів, обладнанням для захисту від дронів та запасними частинами для автомобілів.

Німецька опозиція вже критикує позицію уряду Німеччини та назвала дії федерального уряду "ганьбою".

"Публічна мова та дії у федеральному уряді явно відрізняються. Це ганьба", - заявив один із лідерів фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрай.

За його словами, небажання постачати зброю завдає шкоди репутації Німеччини.

Нагадаємо, у Бундестазі вимагають від Шольца звітувати про допомогу Україні.

Раніше уряд Німеччини опублікувало повний список летальної та нелетальної військової допомоги, яка вже передана Україні. Німеччина готується передати новий пакет воєнної допомоги. З міркувань безпеки уряд Німеччини утримується від надання додаткових подробиць, зокрема щодо способів і часу доставки, доки передача не відбудеться фактично.

Зазначимо, що уряд Німеччини має намір купити Україні за свої гроші новітню систему ППО, якої ще немає на озброєнні Збройних сил ФРН. Крім того, Україна обговорює з Німеччиною поставок підводних човнів.