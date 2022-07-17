В Бундестаге требуют от Шольца отчитываться о помощи Украине

Глава комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала канцлера Олафа Шольца как можно скорее созвать "Национальную украинскую конференцию". Она написала официальное письмо с таким требованием, сообщает международная телевизионная служба новостей Tagesschau.

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"Цель должна заключаться в том, чтобы увидеть обзор уже оказанной помощи Украине и инициировать следующие шаги в этом направлении", - отметила политик в письме.

Штрак-Циммерманн подчеркивает, что на инициированной ею конференции представители ведомства правительства Шольца, вооруженной промышленности, профсоюзов и Бундесвера смогут сесть за стол и согласовать дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине.

Она добавила, что от поддержки Германии также зависит, насколько быстро Украина сможет одержать победу в войне, развязанной Россией. При этом глава комитета по обороне считает, что война в Украине находится в решающей фазе.

"В то время как украинская армия мужественно противостоит жестокому российскому нашествию, пытаясь сдержать российскую армию и отмечая собственные военные успехи благодаря нашей гуманитарной, экономической и военной поддержке, Россия продолжает готовиться к большим наступлениям", - предостерегает депутат.

Ранее правительство Германии опубликовало полный список летальной и нелетальной военной помощи, которая уже передана Украине. Германия готовится передать новый пакет военной помощи. Из соображений безопасности правительство Германии воздерживается от предоставления дополнительных подробностей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока передача не состоится фактически.

Отметим, что правительство Германии намерена купить Украине за свои деньги новейшая система ПВО, которой еще нет на вооружении Вооруженных сил ФРГ. Кроме того, Украина обсуждает с Германией поставок подлодок.