У Бундестазі вимагають від Шольца звітувати про допомогу Україні

Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн закликала канцлера Олафа Шольца якнайшвидше скликати "Національну українську конференцію". Вона написала офіційного листа з такою вимогою, повідомляє міжнародна телевізійна служба новин Tagesschau.

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"Мета має полягати в тому, щоб побачити огляд вже наданої допомоги Україні та ініціювати наступні кроки в цьому напрямі", — зазначила політик в листі.

Штрак-Ціммерманн підкреслює, що на ініційованій нею конференції представники відомства уряду Шольца, збройної промисловості, профспілок і Бундесверу зможуть сісти за стіл і узгодити подальші кроки щодо допомоги Україні.

Вона додала, що від підтримки Німеччини також залежить наскільки швидко Україна зможе одержати перемогу у війні, розв'язаній Росією. При цьому голова комітету з питань оборони вважає, що війна в Україні перебуває у вирішальній фазі.

"Тоді як українська армія мужньо протистоїть жорстокій російській навалі, намагаючись стримати російську армію та відзначаючи власні військові успіхи завдяки нашій гуманітарній, економічній та військовій підтримці, Росія продовжує готуватися до великих наступів", – застерігає депутатка.

Раніше уряд Німеччини опублікував повний список летальної та нелетальної військової допомоги, яка вже передана Україні. Також Німеччина готується передати новий пакет військової допомоги. З міркувань безпеки уряд Німеччини утримується від надання додаткових подробиць, зокрема щодо способів і часу доставки, доки передача не відбудеться фактично.

Зазначимо, що уряд Німеччини має намір купити Україні за свої гроші новітню систему ППО, якої ще немає на озброєнні Збройних сил ФРН. Крім того, Україна обговорює з Німеччиною постачання підводних човнів.