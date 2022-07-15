Німеччина виділить додаткові 2,4 млрд євро на допомогу українським біженцям

Цього року Німеччина виділяє додатково 2,4 мільярди євро на покриття фінансових витрат для виплат українським біженцям.

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Про це пише Reuters.

Як повідомив міністр праці Хубертус Хайль, близько 800 000 людей з України вже знайшли притулок у Німеччині, 30% з яких молодше 14 років.

За словами Хайля, на сьогоднішній день у системі соціального забезпечення Німеччини зареєстровано близько 360 000 українців, з яких 260 000 перебувають у пошуках роботи.

При цьому у Німеччині за минулий місяць зросла кількість безробітних.

Це пов'язано з тим, що українські біженці масово стають на облік у центрах зайнятості ФРН. Це необхідні вимоги для отримання соціальних виплат та компенсації за житло.

"Тепер йдеться про те, щоби змусити їх працювати", - додав Хайль.

Зазначимо, уряд Шотландії на три місяці зупиняє розгляд віз від українських біженців на тимчасове розміщення через брак житла для них.