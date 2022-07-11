Шотландия приостанавливает на три месяца прием заявок от украинских беженцев на временное размещение

Правительство Шотландии на три месяца приостанавливает рассмотрение виз от украинских беженцев на временное размещение из-за нехватки жилья для них.

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Об этом сказано в заявлении правительства Шотландии.

"В связи с тем, что количество заявлений на получение визы, в которых правительство Шотландии указано в качестве спонсора, выросло на 21% по сравнению с предыдущей неделей по состоянию на 5 июля, количество выданных виз выросло на 27%, а число прибывающих по схеме суперспонсора выросло на 20%, необходима временная приостановка, чтобы гарантировать, что безопасное размещение может продолжаться. быть предоставлены тем, кто уже подал заявку и теперь может поехать в Шотландию", - говорится в сообщении.

Временный запрет на выдачу виз начнет действовать с 9:00 в среду, 13 июля.

При этом пауза в отношении новых заявлений не коснется тех, кто уже подал заявление или получил визу.

В общей сложности было выдано 21 256 виз с указанием шотландского спонсора — более 20% от общего числа виз в Великобритании и самое большое количество виз на душу населения в Великобритании. В настоящее время Шотландия предоставляет убежище более чем 7000 человек, две трети из которых подали заявки в рамках шотландской схемы суперспонсорства.

Напомним, что в Польше с 1 июля отменили бесплатный проезд на поездах PKP Intercity для украинских беженцев