Шотландія зупиняє на три місяці прийом заявок від українських біженців на тимчасове розміщення

Уряд Шотландії на три місяці припиняє розгляд заявок на отримання візи від українських біженців на тимчасове розміщення через брак житла для них.

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Про це йдеться у заяві уряду Шотландії.

"У зв'язку з тим, що кількість заяв на отримання візи, в яких уряд Шотландії зазначений як спонсор, зросла на 21% порівняно з попереднім тижнем станом на 5 липня, кількість виданих віз зросла на 27%, а кількість тих, хто прибуває за схемою суперспонсора зросло на 20%, необхідне тимчасове призупинення, щоб гарантувати, що безпечне розміщення може продовжуватися. бути надані тим, хто вже подав заявку і тепер може поїхати до Шотландії", - йдеться у повідомленні.

Тимчасова заборона на видачу візи почне діяти з 9.00 у середу, 13 липня.

При цьому пауза щодо нових заяв не торкнеться тих, хто вже подав заяву чи отримав візу.

Загалом було видано 21 256 віз із зазначенням шотландського спонсора — понад 20% від загальної кількості віз у Великій Британії та найбільша кількість віз на душу населення у Великій Британії. Наразі Шотландія надає притулок понад 7000 осіб, дві третини з яких подали заявки у рамках шотландської схеми суперспонсорства.

Нагадаємо, що у Польщі з 1 липня скасували безкоштовний проїзд поїздами PKP Intercity для українських біженців