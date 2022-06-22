Великобританія спростила в'їзд для неповнолітніх біженців із України

Влада Великобританії переглянула візові правила і має намір прийняти неповнолітніх біженців з України, навіть якщо вони подали заявку на в'їзд до країни без батьків або інших повнолітніх родичів, повідомляє ВВС.

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Зазначається, що біженців приймають у рамках програми "Дома для України", за якою жителі країни пропонують свої будинки. Британський уряд переглянув правила лише для тих підлітків, які вже подали заявки на отримання візи. Щоб забезпечити їхню безпеку, вони зможуть жити лише в сім'ях їхніх родичів або людей, які добре знайомі з їхніми батьками.

Як зазначили у BBC, у виняткових випадках неповнолітні зможуть оселитися в сім'ї спонсора, з яким вони раніше не були знайомі, але тоді знадобляться ретельні перевірки безпеки та спеціальне схвалення уряду та місцевої влади.

На даний момент влада вивчає можливість поширення схеми "Дома для України" і на тих тінейджерів, які поки не подали заявки на в'їзд.

"Ми зобов'язані забезпечити безпеку дітей. Тому, як цього цілком справедливо очікують люди, ми запровадили ретельні процедури для їхнього захисту після того, як вони приїдуть до країни", - йдеться у повідомленні офіційного представника британського уряду.

Нагадаємо, українцям у Чехії, які отримують від держави безкоштовне житло, харчування та гігієнічні засоби, більше не нараховуватимуть гуманітарну допомогу в обсязі 500 крон (200 євро).