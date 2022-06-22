Великобритания упростила въезд для несовершеннолетних беженцев из Украины

Власти Великобритании пересмотрели визовые правила и намерены принять несовершеннолетних беженцев из Украины, даже если они подали заявку на въезд в страну без родителей или других совершеннолетних родственников, сообщает BBC.

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Отмечается, что беженцев принимают в рамках программы "Дома для Украины", по которой жители страны предлагают свои дома. Британское правительство пересмотрело правила только для тех подростков, которые уже подали заявки на получение визы. Чтобы обеспечить их безопасность, они смогут жить только в семьях их родственников, либо людей, хорошо знакомых с их родителями.

Как отметили в BBC, в исключительных случаях несовершеннолетние смогут поселиться в семье спонсора, с которым они ранее не были знакомы, но тогда понадобятся тщательные проверки безопасности и специальное одобрение правительства и местных властей.

На данный момент власти изучают возможность распространения схемы "Дома для Украины" и на тех тинейджеров, которые пока не подали заявки на въезд.

"Мы обязаны обеспечить безопасность детей. Поэтому, как того совершенно справедливо ожидают люди, мы ввели тщательные процедуры для их защиты после того, как они приедут в страну", - говорится в сообщении официального представителя британского правительства.

Напомним, украинцам в Чехии, получающим от государства бесплатное жилье, питание и гигиенические средства, больше не будут начислять гуманитарную помощь в объеме 500 крон (200 евро).