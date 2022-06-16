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Чехия перестает выплачивать деньги некоторым категориям украинцев
Украинцам в Чехии, получающим от государства бесплатное жилье, питание и гигиенические средства, больше не будут начислять гуманитарную помощь в объеме 500 крон (200 евро). Об этом сообщает объединение представителей туристической трансформации Украины Visitukraine.
Теперь также власти Чехии будут контролировать, проживает ли получатель госпомощи по место регистрации. Уточняем, что даже после отмены чрезвычайного положения в стране укранских беженцев продолжат обеспечивать жильем.
По официальным данным, с н 24 февраля по июнь Чехия выдала украинцам более 370 тысяч виз временной защиты. С этим документом граждане Украины могут длительное время находиться в стране и работать.
В настоящее время в Чехии по временной защите работает более 70 тысяч беженцев из Украины, а количество беженцев значительно превышает актуальные вакансии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее сообщалось, что правительство Польши с 1 июля прекращает выплачивать 40 злотых (около 276 грн) на питание и проживание беженцев из Украины. Выяснилось, что, кроме других причин, у польского правительства заканчиваются деньги на обеспечение украинцев.