Чехия перестает выплачивать деньги некоторым категориям украинцев

Украинцам в Чехии, получающим от государства бесплатное жилье, питание и гигиенические средства, больше не будут начислять гуманитарную помощь в объеме 500 крон (200 евро). Об этом сообщает объединение представителей туристической трансформации Украины Visitukraine.

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Теперь также власти Чехии будут контролировать, проживает ли получатель госпомощи по место регистрации. Уточняем, что даже после отмены чрезвычайного положения в стране укранских беженцев продолжат обеспечивать жильем.

По официальным данным, с н 24 февраля по июнь Чехия выдала украинцам более 370 тысяч виз временной защиты. С этим документом граждане Украины могут длительное время находиться в стране и работать.

В настоящее время в Чехии по временной защите работает более 70 тысяч беженцев из Украины, а количество беженцев значительно превышает актуальные вакансии.

Ранее сообщалось, что правительство Польши с 1 июля прекращает выплачивать 40 злотых (около 276 грн) на питание и проживание беженцев из Украины. Выяснилось, что, кроме других причин, у польского правительства заканчиваются деньги на обеспечение украинцев.