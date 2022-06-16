Чехія перестає виплачувати гроші деяким категоріям українців

Українцям у Чехії, які отримують від держави безкоштовне житло, харчування та гігієнічні засоби, більше не нараховуватимуть гуманітарну допомогу в обсязі 500 крон (200 євро). Про це повідомляє об'єднання представників туристичної трансформації України Visitukraine.

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Тепер також влада Чехії контролюватиме, чи мешкає одержувач держдопомоги за місцем реєстрації. Уточнюємо, що навіть після скасування надзвичайного стану в країні українських біженців продовжать забезпечувати житлом.

За офіційними даними, з 24 лютого по червень Чехія видала українцям понад 370 тисяч віз тимчасового захисту. З цим документом громадяни України можуть тривалий час перебувати в країні та працювати.

На даний час у Чехії за тимчасовим захистом працює понад 70 тисяч біженців з України, а кількість біженців значно перевищує актуальні вакансії.

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі з 1 липня припиняє виплачувати 40 злотих (близько 276 грн) на харчування та проживання біженців з України. З'ясувалося, що, крім інших причин, польський уряд закінчує гроші на забезпечення українців.