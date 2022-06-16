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Чехія перестає виплачувати гроші деяким категоріям українців
Українцям у Чехії, які отримують від держави безкоштовне житло, харчування та гігієнічні засоби, більше не нараховуватимуть гуманітарну допомогу в обсязі 500 крон (200 євро). Про це повідомляє об'єднання представників туристичної трансформації України Visitukraine.
Тепер також влада Чехії контролюватиме, чи мешкає одержувач держдопомоги за місцем реєстрації. Уточнюємо, що навіть після скасування надзвичайного стану в країні українських біженців продовжать забезпечувати житлом.
За офіційними даними, з 24 лютого по червень Чехія видала українцям понад 370 тисяч віз тимчасового захисту. З цим документом громадяни України можуть тривалий час перебувати в країні та працювати.
На даний час у Чехії за тимчасовим захистом працює понад 70 тисяч біженців з України, а кількість біженців значно перевищує актуальні вакансії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше повідомлялося, що уряд Польщі з 1 липня припиняє виплачувати 40 злотих (близько 276 грн) на харчування та проживання біженців з України. З'ясувалося, що, крім інших причин, польський уряд закінчує гроші на забезпечення українців.