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Германия выделит дополнительные 2,4 млрд евро на помощь украинским беженцам
В этом году Германия выделяет дополнительно 2,4 миллиарда евро на покрытие финансовых расходов для выплат украинским беженцам.
Об этом пишет Reuters.
Как сообщил министр труда Хубертус Хайль, около 800 000 человек из Украины уже нашли убежище в Германии, 30% из которых моложе 14 лет.
По словам Хайля, на сегодняшний день в системе социального обеспечения Германии зарегистрировано около 360 000 украинцев, из которых 260 000 находятся в поисках работы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом в Германии за прошлый месяц выросло число безработных.
Связано это с тем, что украинские беженцы массово становятся на учет в центрах занятости ФРГ. Это необходимое требования для получения социальных выплат и компенсации за жилье.
"Теперь речь идет о том, чтобы заставить их работать", — добавил Хайль.
Отметим, правительство Шотландии на три месяца приостанавливает рассмотрение виз от украинских беженцев на временное размещение из-за нехватки жилья для них.