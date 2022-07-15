Германия выделит дополнительные 2,4 млрд евро на помощь украинским беженцам

В этом году Германия выделяет дополнительно 2,4 миллиарда евро на покрытие финансовых расходов для выплат украинским беженцам.

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Об этом пишет Reuters.

Как сообщил министр труда Хубертус Хайль, около 800 000 человек из Украины уже нашли убежище в Германии, 30% из которых моложе 14 лет.

По словам Хайля, на сегодняшний день в системе социального обеспечения Германии зарегистрировано около 360 000 украинцев, из которых 260 000 находятся в поисках работы.

При этом в Германии за прошлый месяц выросло число безработных.

Связано это с тем, что украинские беженцы массово становятся на учет в центрах занятости ФРГ. Это необходимое требования для получения социальных выплат и компенсации за жилье.

"Теперь речь идет о том, чтобы заставить их работать", — добавил Хайль.

Отметим, правительство Шотландии на три месяца приостанавливает рассмотрение виз от украинских беженцев на временное размещение из-за нехватки жилья для них.