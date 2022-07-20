Германия сократила военную поддержку Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц снова сократил обещанную военную помощь для Украины.

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Об этом сообщает издание Die Welt, ссылаясь на список уже доставленного и запланированного ФРГ вооружения.

Издание отмечает, что Шольц продолжает обещать, что Германия нарастит поставки, однако, судя по списку от федерального правительства, они только сокращаются.

Впервые Берлин опубликовал список 21 июня, и с тех пор трижды обновлял его. За последние три недели Украина получила от Берлина только 42 тысячи сухпайков и 102 единицы небронированных автомашины. А последняя значительная поставка помощи из Германии состоялась месяц назад — 21 июня в Украину прибыли семь самоходных гаубиц PzH 2000 вместе с новыми боеприпасами, 5 тысячами шлемов, оборудованием для защиты от дронов и запасными частями для автомобилей.

Немецкая оппозиция уже критикует позицию правительства Германии и назвала действия федерального правительства "позором".

"Публичная речь и действия в федеральном правительстве явно отличаются. Это позор", - заявил один из лидеров фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фрай.

По его словам, нежелание поставлять оружие наносит ущерб репутации Германии.

Напомним, в Бундестаге требуют от Шольца отчитываться о помощи Украине.

Ранее правительство Германии опубликовало полный список летальной и нелетальной военной помощи, которая уже передана Украине. Германия готовится передать новый пакет военной помощи. Из соображений безопасности правительство Германии воздерживается от предоставления дополнительных подробностей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока передача не состоится фактически.

Отметим, что правительство Германии намерена купить Украине за свои деньги новейшая система ПВО, которой еще нет на вооружении Вооруженных сил ФРГ. Кроме того, Украина обсуждает с Германией поставок подлодок.