В понедельник, 25 июля, Украина получила от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard и несколько тысяч боеприпасов к ним.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время общенационального телемарафона.

"Сегодня официально зашли три первых установок Gepard. Они уже в распоряжении Вооруженных сил. Это противозенитные ракетные комплексы, с ними нам передано несколько десятков тысяч боеприпасов", - отметил Резников.

Он добавил, что продолжаются переговоры по поставкам Украине танков Leopard и Abrams.

Резников отметил, что ВСУ планируют получить несколько десятков танков от эвропеских стран и использовать их для обучения украинских военных.

Такую же схему планируют применить и к другим западным танкам, в том числе американским M1 Abrams.

Отметим, Gepard – многоцелевая система, способная прикрывать военные колонны на марше, наносить удары из засад, выполнять контроль обстановки и обстрелы летательных аппаратов, корректируя огонь.

Отметим, канцлер Германии Шольц продолжает обещать, что Германия нарастит поставки оружия Украине, однако, судя по списку федерального правительства, они только сокращаются.