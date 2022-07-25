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Украина получила от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard
В понедельник, 25 июля, Украина получила от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard и несколько тысяч боеприпасов к ним.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время общенационального телемарафона.
"Сегодня официально зашли три первых установок Gepard. Они уже в распоряжении Вооруженных сил. Это противозенитные ракетные комплексы, с ними нам передано несколько десятков тысяч боеприпасов", - отметил Резников.
Он добавил, что продолжаются переговоры по поставкам Украине танков Leopard и Abrams.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Резников отметил, что ВСУ планируют получить несколько десятков танков от эвропеских стран и использовать их для обучения украинских военных.
Такую же схему планируют применить и к другим западным танкам, в том числе американским M1 Abrams.
Отметим, Gepard – многоцелевая система, способная прикрывать военные колонны на марше, наносить удары из засад, выполнять контроль обстановки и обстрелы летательных аппаратов, корректируя огонь.
Отметим, канцлер Германии Шольц продолжает обещать, что Германия нарастит поставки оружия Украине, однако, судя по списку федерального правительства, они только сокращаются.