Германия предоставит Украине свыше €100 млн на восстановление

Министерство развития Германии (BMZ) инвестирует в Украину дополнительные средства в размере 111 миллионов евро, которые будут направлены на послевоенное восстановление страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

Государственный секретарь по развитию Йохен Фласбарт согласовал еще один пакет помощи сегодня в Киеве с вице-премьер-министром Ириной Верещук и министром финансов Украины Сергеем Марченко.

Дополнительные средства в размере 111 миллионов евро будут инвестированы в жилье для внутренне перемещенных лиц и в поддержку украинских муниципалитетов, например, в ремонт и оснащение детских садов, школ и больниц.

"Восстановление Украины будет огромной задачей для страны, ее народа и для нас как международного сообщества. И она уже начинается, даже если войне, к сожалению, не видно конца. Эта долгосрочная перспектива и раннее планирование важны. Мы хотим показать народу Украины, что мы и дальше будем на его стороне в солидарности", - рассказал Фласбарт.

В общей сложности Берлин предоставил Украине 3,6 миллиарда евро в виде гражданской помощи с момента начала российской агрессивной войны в феврале прошлого года.

Также Германия предоставила Украине срочную финансовую помощь по ремонту энергетической инфраструктуры на сумму около 56 миллионов евро, а также более 350 генераторов,