IRIS-T и Patriot уже на боевом дежурстве, но этих систем ПВО недостаточно – Игнат

Те зенитно-ракетные комплексы, переданные союзниками Украины, несут боевое дежурство и защищают воздушное пространство, но их недостаточно, чтобы перекрыть весь периметр. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат во время национального телемарафона.

Юрий Игнат пояснил, что Украина – одна из крупнейших стран в Европе, поэтому теми системами, которые сейчас присутствуют в Украине, не удается перекрыть все направления, которые нужно защитить.

“Что касается наименований номенклатуры вооружения, которое мы получаем от наших западных партнеров, то здесь остались только SAMP/T и F-16, если говорим о Воздушных силах. Но с другой стороны, тип вооружения, которое мы получаем, он уже работает в Украине. Поверьте, все западное вооружение, которое сейчас есть, в той или иной степени работает на нашу победу. Я имею в виду те зенитно-ракетные комплексы, которые мы получаем. Но их недостаточно”, – заявил Юрий Игнат.

Напомним, правительство Германии подтвердило, что передало Украине очередной пакет военной помощи, в который вошел зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.

Это второй из четырех обещанных Германией комплексов IRIS-T. Когда в Украину поступят еще два, пока неизвестно.

Наземная система противовоздушной обороны хорошо зарекомендовала себя зимой в районе Киева. В частности, комплекс внес важный вклад в защиту гражданской инфраструктуры от атак ракетами, крылатыми ракетами и беспилотниками.

Во время работы IRIS-T зенитные ракеты способны поражать цели на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км.

В апреле Юрий Игнат рассказал, что один из дивизионов зенитно-ракетного комплекса Patriot уже заступил на боевое дежурство в Украине.

Напомним, Patriot считается одной из лучших систем противовоздушной и противоракетной обороны в мире. Она способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на более высоком уровне, чем ранее предоставленные системы.