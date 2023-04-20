В мае Израиль испытает в Киеве систему предупреждения о ракетных ударах - СМИ

В следующем месяце Израиль намерен протестировать систему предупреждения о ракетных ударах в Киеве. Об этом сообщило местное издание Walla.

В мае израильские специалисты испытают систему оповещения воздушных атак и ракетных обстрелов, разработанную специально для Украины.

В случае успешных результатов система может полноценно заработать в Киеве уже летом 2023 г., также рассматривается возможность использования израильского проекта в нескольких других городах-миллионниках.

Система будет подключаться к украинской радиолокационной системе и, таким образом, может быстрее и точнее посылать сигналы уведомлений на мобильные телефоны граждан и включать звуковые сигналы только в местах, куда могут попасть ракеты.

Поэтому у жителей будет больше времени, чтобы добраться до укрытия.

Израильские специалисты встречались со своими украинскими коллегами в Польше, чтобы обсудить коррективы в работе проекта.

Напомним, в октябре 2022 года Израиль заявил о готовности помочь Украине с системой оповещения об авиаударах, похожей на ту, которую используют в стране.

По словам министра обороны Израиля Бени Ганца, такая система будет иметь преимущества как в спасении жизней, так и в целевом уведомлении об угрозе соответствующих территорий.

Отметим, израильская система оповещения о воздушных угрозах использует сочетание радаров и электрооптических устройств для обнаружения запусков (ракет), классификации размера и угрозы, а также определения на карте находящихся в опасности территорий.

В феврале 2023 Израиль впервые сообщил о возможности поставок оружия Украине. В частности, речь идет о системе противовоздушной обороны "Железный купол", хотя ранее израильская сторона настаивала, что эта система не предназначена для использования на таких больших территориях, как Украина.

В марте 2023 года Израиль одобрил экспортные лицензии на вероятную продажу Украине систем защиты от беспилотников. Они могут помочь ВСУ в противодействии иранским дронам, которые используют российские войска.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал Израиль помочь Украине в борьбе с атаками иранских беспилотников-камикадзе, а также ракет, которые Россия заказала у Ирана.

Фото: ua.depositphotos.com