В травні Ізраїль випробує в Києві систему попередження про ракетні удари - ЗМІ

Наступного місяця Ізраїль планує протестувати систему попередження про ракетні удари в Києві. Про це повідомило місцеве видання Walla.

В травні ізраїльські фахівці випробують систему оповіщення повітряних атак і ракетних обстрілів, яка була розроблена спеціально для України.

В разі успішних результатів система може повноцінно запрацювати в Києві вже літом 2023 року, також розглядається можливість використання ізраїльского проєкту в кількох інших містах-мільйонниках.

Система підключатиметься до української радіолокаційної системи і таким чином може швидше і точніше надсилати сигнали сповіщень на мобільні телефони громадян і вмикати звукові сигнали тільки в місцях, куди можуть влучити ракети.

Тому жителі матимуть більше часу, щоб дістатися до укриття.

Як зазначають журналісти, ізраїльські спеціалісти зустрічалися зі своїми українськими колегами в Польщі, щоб обговорити корективи в роботі проєкту.

Нагадаємо, в жовтні 2022 року Ізраїль заявив про готовність допомогти Україні із системою сповіщення про авіаудари, подібної до тієї, яку використовуєть в країні.

За словами міністра оборони Ізраїлю Бені Ганца, така система матиме переваги як у порятунку життів, так і в цільовому оповіщені про загрозу на відповідні території.

Зазначимо, ізраїльська система оповіщення про повітряні загрози використовує поєднання радарів і електрооптичних пристроїв для виявлення запусків (ракет), класифікації розміру та загрози, а також визначення на карті територій, які перебувають у небезпеці.

В лютому 2023 року Ізраїль вперше повідомив про можливість поставок зброї Україні. Зокрема, мова йде про систему протиповітряної оборони "Залізний купол", хоча раніше ізраїльська сторона наполягала, що ця система не призначена для використання на таких великих територіях, як Україна.

В березні 2023 року Ізраїль схвалив експортні ліцензії на ймовірний продаж Україні систем захисту від безпілотників. Вони можуть допомогти ЗСУ у протидії іранським дронам, які використовують російські війська.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні у боротьбі з атаками іранських безпілотників-камікадзе, а також ракет, які Росія замовила в Ірану.

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