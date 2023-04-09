Ізраїль продовжить допомагати біженцям з України: що відомо

Ізраїль продовжив гуманітарну допомогу українським біженцям у зв'язку із війною в Україні.

Про це повідомив Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, пише The Times of Israel.

Допомога включає продовження візи та невизначену допомогу в галузі "здоров’я та соціального забезпечення".

При цьому в Офісі прем'єр-міністра не повідомили, коли спливає термін дії допомоги.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні у боротьбі з атаками іранських дронів-камікадзе ще у жовтні 2022 року.

Тим часом, влада Ізраїлю вперше заявила про готовність розглянути можливість надання озброєння для України лише у лютому. Зокрема, йшлося про славнозвісну і унікальну систему протиповітряної оборони "Залізний купол".

Зрештою, Ізраїль досі утримується від надання Україні зброї, остерігаючись конфлікту із Росією, яка підтримує військову присутність у Сирії. Утім, країна надає гуманітарну допомогу та стала першою державою, яка з початку війни розгорнула в Україні польовий госпіталь.