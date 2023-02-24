Зеленський про відносини з Ізраїлем: хотів би, щоб вони обрали сторону

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має історично прекрасні відносини з Ізраїлем, але, хотів би, щоб ізраїльська влада обрала конкретну сторону у війні.

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Про це він заявив на пресконференції до річниці початку повномасштабної війни.

Зеленський зазначив, що тривалий час під час війни хотів отримати підтримку від влади Ізраїлю.

"Для мене це було дуже важливо, Україна має історично прекрасні відносини з Ізраїлем. І в нас було багато різних розмов, на різних рівнях, із різним керівництвом, публічних, непублічних, у різних форматах і на різних територіях", - сказав він.

За його словами, позицію Ізраїлю "було складно змінити", тому що у нього непроста ситуація з Росією, Іраном і Сирією.

"Але я дуже хотів, щоб вони були не медіаторами в цій війні, а щоб вони вибрали сторону. І, звичайно, я дуже хотів, щоб - сторону України. Тому що навіть не уявляю, як Ізраїль може підтримувати війну, державу, яка стільки років у війні... І я хочу вам відповісти на ваше запитання, я знаю всі відповіді на ваше запитання, але я не зможу їх вам дати. Я не можу підставити поліпшення відносин України та Ізраїлю, які почалися", - наголосив президент.

Зазначимо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу спочатку дотримувався обережного підходу до війни в Україні, але після вступу на посаду висловив більшу підтримку. Він кілька разів наголосив, що Ізраїль розгляне можливість надання Україні систем озброєнь і навіть схвалив візит міністра закордонних справ Елі Коена до Києва.

Ізраїль досі утримується від надання Україні зброї, остерігаючись конфлікту із Росією, яка підтримує військову присутність у Сирії. Утім Ізраїль надає гуманітарну допомогу та став першою державою, яка з початку війни розгорнула в Україні польовий госпіталь.