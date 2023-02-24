Зеленский об отношениях с Израилем: хотел бы, чтобы они выбрали сторону

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет исторически прекрасные отношения с Израилем, но хотел бы, чтобы израильские власти выбрали конкретную сторону в войне.

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Об этом он заявил на пресс-конференции к годовщине начала полномасштабной войны.

Зеленский отметил, что долгое время во время войны хотел получить поддержку от властей Израиля.

"Для меня это было очень важно, Украина имеет исторически прекрасные отношения с Израилем. И у нас было много разных разговоров, на разных уровнях, с разным руководством, публичных, непубличных, в разных форматах и на разных территориях", - сказал он.

По его словам, позицию Израиля "было сложно изменить", потому что у него непростая ситуация с Россией, Ираном и Сирией.

"Но я бы очень хотел, чтобы они были не медиаторами в этой войне, а чтобы они выбрали сторону. И, конечно, я очень хотел, чтобы – сторону Украины. Потому что даже не представляю, как Израиль может поддерживать войну, государство, которое столько лет в войне... И я хочу вам ответить на ваш вопрос, я знаю все ответы на ваши вопросы, но я не могу вам их дать, потому что я не могу подставить начавшиеся улучшения отношений между Украиной и Израилем", - подчеркнул президент.

Отметим, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сначала придерживался осторожного подхода к войне в Украине, но после вступления в должность выразил большую поддержку. Он несколько раз подчеркнул, что Израиль рассмотрит возможность предоставления Украине систем вооружений и даже одобрил визит министра иностранных дел Эли Коэна в Киев.

Израиль до сих пор воздерживается от предоставления Украине оружия, опасаясь конфликта с Россией, поддерживающей военное присутствие в Сирии. Впрочем, Израиль оказывает гуманитарную помощь и стал первым государством, с начала войны развернувшим в Украине полевой госпиталь.