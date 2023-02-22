Премьер-министр Израиля Нетаньяху может посетить Киев в ближайшее время - СМИ

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассматривает возможность совершить вскоре визит в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом пишет Israel Hayom со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что собеседники издания подтвердили, что вопрос визита в Украину обсуждается, хотя офис премьер-министра отказался от официальных комментариев.

Премьер-министр сначала придерживался осторожного подхода к войне в Украине, но после вступления в должность выразил большую поддержку. Он несколько раз подчеркнул, что Израиль рассмотрит возможность предоставления Украине систем вооружений и даже одобрил визит министра иностранных дел Эли Коэна в Киев.

Поскольку визит Коэна не вызвал резкой реакции со стороны России, чиновники считают, что при этих обстоятельствах Нетаньяху может посетить Киев, не подвергаясь возмущению Кремля.

Официальные лица считают, что, учитывая его международный статус, Нетаньяху должен следовать примеру визита в Киев американского президента Джо Байдена, что и побудило израильского премьера к рассмотрению визита.

Украинский чиновник сообщил Israel Hayom, что премьер-министру уже отправлено приглашение, но дата визита еще не определена.

Также делегация парламента Израиля 20 февраля прибыла в Киев с официальным визитом.

Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в его офисе на встрече, которая длилась около часа и говорили об увеличении помощи Израилю и израильско-украинскому сотрудничеству против Ирана на международной арене.

В совместном заявлении после встречи они подчеркнули, что Израиль как западное государство, знающее "значение защиты от несправедливой агрессии и непрерывного обстрела мирного населения", не должно оставаться в стороне и увеличивать свою поддержку Украины.

Израиль до сих пор воздерживается от предоставления Украине оружия, опасаясь конфликта с Россией, поддерживающей военное присутствие в Сирии. Впрочем, Израиль оказывает гуманитарную помощь и стал первым государством, с начала войны развернувшим в Украине полевой госпиталь.

Отметим, недавно премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о готовности рассмотреть возможность предоставления вооружения для Украины. В частности, речь идет о славной и уникальной системе противовоздушной обороны "Железный купол".