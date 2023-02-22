Прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу може відвідати Київ найближчим часом - ЗМІ

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розглядає можливість здійснити незабаром візит до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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Про це пише Israel Hayom із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що співрозмовники видання підтвердили, що питання візиту до України обговорюється, хоча офіс прем'єр-міністра відмовився від офіційних коментарів.

Прем'єр-міністр спочатку дотримувався обережного підходу до війни в Україні, але після вступу на посаду висловив більшу підтримку. Він кілька разів наголосив, що Ізраїль розгляне можливість надання Україні систем озброєнь і навіть схвалив візит міністра закордонних справ Елі Коена до Києва.

Оскільки візит Коена не викликав різкої реакції з боку Росії, чиновники вважають, що за цих обставин Нетаньяху може відвідати Київ, не наражаючись на обурення Кремля.

Офіційні особи вважають, що, враховуючи його міжнародний статус, Нетаньягу повинен наслідувати приклад візиту до Києва американського президента Джо Байдена, що й спонукало ізраїльського прем'єра до розгляду візиту.

Український чиновник повідомив Israel Hayom, що прем'єр-міністру вже надіслано запрошення, але дата візиту ще не визначена.

Також делегація парламенту Ізраїля 20 лютого прибула до Києва з офіційним візитом.

Вони зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським у його офісі на зустрічі, яка тривала близько години та говорила про збільшення допомоги Ізраїлю та ізраїльсько-українську співпрацю проти Ірану на міжнародній арені.

У спільній заяві після зустрічі вони підкреслили, що Ізраїль як західна держава, яка знає "значення захисту від несправедливої агресії та безперервного обстрілу мирного населення", не повинна залишатися осторонь і збільшувати свою підтримку України.

Ізраїль досі утримується від надання Україні зброї, остерігаючись конфлікту із Росією, яка підтримує військову присутність у Сирії. Утім Ізраїль надає гуманітарну допомогу та став першою державою, яка з початку війни розгорнула в Україні польовий госпіталь.

Зазначимо, нещодавно прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про готовність розглянути можливість надання озброєння для України. Зокрема, мова йде про славнозвісну і унікальну систему протиповітряної оборони "Залізний купол".