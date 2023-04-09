Израиль продолжит помогать беженцам из Украины: что известно

Израиль продлил гуманитарную помощь украинским беженцам в связи с войной в Украине.

Об этом сообщил Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет The Times of Israel.

Помощь включает продление визы и неопределенную помощь в области "здоровья и социального обеспечения".

При этом в Офисе премьер-министра не сообщили, когда истекает срок действия помощи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль помочь Украине в борьбе с атаками иранских дронов-камикадзе еще в октябре 2022 года.

Между тем власти Израиля впервые заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления вооружения для Украины только в феврале. В частности, речь шла о знаменитой и уникальной системе противовоздушной обороны "Железный купол".

В конце концов, Израиль до сих пор воздерживается от предоставления Украине оружия, опасаясь конфликта с Россией, которая поддерживает военное присутствие в Сирии. Впрочем, страна оказывает гуманитарную помощь и стала первым государством, которое с начала войны развернула в Украине полевой госпиталь.