Первый дивизион ЗРК Patriot уже заступил на боевое дежурство, – Игнат

Один из дивизионов зенитно-ракетного комплекса Patriot уже заступил на боевое дежурство в Украине. Об этом 23 апреля заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Один из дивизионов уже заступил несколько дней назад, работает [...] Другие уже в пути к своим будущим позициям. Будем надеяться, что будут какие-то результаты, против рашистских самолетов, в частности", – высказался он.

Отвечая на вопрос, сможет ли ЗРК Patriot сбивать ракеты С-300, Игнат ответил, что система способна на это, но у окупантов очень много таких снарядов.

"6-7 тысяч ракет С-300 было еще несколько месяцев назад. Рациональнее их уничтожить на земле [...] Надо понимать, сколько у нас будет ракет к Patriot и сколько у них будет ракет к С-300. Они (россияне, – ред.) будут как "Шахеды" запускать, истощая нашу ПВО", – высказался представитель Воздушных сил.

Напомним, Patriot считается одной из лучших систем противовоздушной и противоракетной обороны в мире. Она способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на более высоком уровне, чем ранее предоставленные системы.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии комплексов Patriot в Украину 19 апреля. Он отметил, что украинские зенитчики освоили их максимально быстро.