России не удастся накопить даже треть за оставшийся до осени период, поскольку их производство длится долго.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Она может атаковать даже и не осенью. Они тогда не достигли своей цели… Да, Россия будет использовать любые способы накопления своего потенциала, в частности ракетного вооружения. То, что они осенью – зимой выпустили столько ракет… им не удастся накопить даже треть за тот период, который останется до осени, потому что производство длится долго и в условиях санкций осуществлять его непросто", - сказал Игнат.

Он отметил, что оккупационные войска будут пытаться получить дополнительные системы в других странах, и об этом шла речь еще полгода назад.

Известно, какие страны Россия приобщит к сотрудничеству, но такой потенциал, который она накапливала десятилетиями, вряд ли удастся иметь на вооружении, подытожил Игнат.

Напомним, в конце марта у США и Европейского Союза была информация о том, что запрещены технологии на миллионы долларов, проскальзывали через щели в их оборонных системах и попадали на территорию России. Высокопоставленные налоговые и торговые чиновники отметили резкий рост чипов и других электронных компонентов, продаваемых в Россию через Армению, Казахстан и другие страны. Эти детали критически важны для разработки оружия, включая российские крылатые ракеты, наносящие удары по Украине.