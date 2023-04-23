Росія не зможе накопити ракети до осені – Повітряні сили

Росії не вдасться накопити навіть третину за період, що залишиться до осені, оскільки їх виробництво триває довго.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Вона може атакувати навіть і не восени. Вони тоді не досягли своєї мети… Так, Росія буде використовувати будь-які способи накопичення свого потенціалу, зокрема, ракетного озброєння. Те, що вони восени – взимку випустили стільки ракет… їм не вдасться накопичити навіть третину за той період, що залишиться до осені, тому що виробництво триває довго, і в умовах санкцій здійснювати його непросто", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що окупаційні війська будуть намагатися отримати додаткові системи в інших країнах, й про це йшла мова ще півроку тому.

Відомо, які країни Росія долучити до співпраці, але такого потенціалу, який вона накопичувала десятиліттями, навряд чи вдасться мати на озброєнні, підсумував Ігнат.

Нагадаємо, наприкінці березня у США та Європейського Союзу була інформація про те, що заборонені технології на мільйони доларів, прослизали через щілини в їхніх оборонних систем і потрапляли на територію Росії. Високопоставлені податкові та торгові чиновники відзначили різке зростання чипів та інших електронних компонентів, які продаються в Росію через Вірменію, Казахстан та інші країни. Ці деталі є критично важливими для розробки зброї, включаючи російські крилаті ракети, якими завдають ударів по Україні.