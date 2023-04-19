Росія імпортує західні збройові технології в обхід санкцій

Наприкінці березня у США та Європейського Союзу була інформація про те, що заборонені технології на мільйони доларів, прослизали через щілини в їхніх оборонних систем і потрапляли на територію Росії.

Високопоставлені податкові та торгові чиновники відзначили різке зростання чипів та інших електронних компонентів, які продаються в Росію через Вірменію, Казахстан та інші країни. Ці деталі є критично важливими для розробки зброї, включаючи російські крилаті ракети, якими завдають ударів по Україні, пише The New York Times.

США та країни ЄС намагаються перекрити Росії доступ до електронних компонентів, але між країнами виникають певні непорозуміння, тому вони так і не досягли явної перемоги. Хоча здатність Росії виробляти зброю зменшилася через санкції Заходу, прийняті більше року тому, країна все ще отримує обхідний доступ до багатьох електронних деталей.

Прямі продажі чіпсів в Росію зі Сполучених Штатів і їх союзників різко впали до нуля, але згідно даних про торгівлю інші країни втрутилися, щоб забезпечити Росію частиною того, що їй потрібно. Після різкого падіння відразу після вторгнення російський імпорт мікросхем знову почав збільшуватися, особливо з Китаю. За даними центру Silverado Policy Accelerator, імпорт із жовтня по січень становив мінімум 50% середнього довоєнного рівня щомісяця.

Поки Росія намагалася обійти обмеження, США постійно посилювали правила, зокрема додаючи санкції проти десятків компаній і організацій у Росії, Ірані, Китаї, Канаді та інших країнах. Сполучені Штати також розширили свої торговельні обмеження на тостери, фени та мікрохвильові печі, усі з яких містять чіпи.

Російська армія покладалася на великий запас електроніки та зброї, накопичений до вторгнення, але вона вже вичерпується, що робить для Росії ще більш актуальним отримання нових поставок.

Окрім того, Росія використовує флот старих кораблів, щоб обійти обмеження цін на свій експорт. Оскільки багато з цих кораблів перебувають в експлуатації понад 20 років, попередні власники очікували, що продадуть їх на металобрухт.