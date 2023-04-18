Росія транспортує свою нафту на "металобрухті" - Bloomberg

Росія використовує флот старих кораблів, щоб обійти обмеження цін на свій експорт. Оскільки багато з цих кораблів перебувають в експлуатації понад 20 років, попередні власники очікували, що продадуть їх на металобрухт.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

"До того, як московські війська увійшли в Україну, ви завантажували танкер нафтою в одному із західних портів Росії, пливли через Балтику і проходили повз узбережжя Данії та Німеччини до Роттердама в Нідерландах. Тут вантаж закачували в сховище для подальшої доставки на нафтопереробні заводи по всій Європі. Зазвичай подорож займала близько тижня", - пише видання.

Росія зараз змушена транспортувати нафту до Індії та Китаю, єдиних двох великих ринків збуту, які залишилися. Це робить подорожі набагато довшими - зазвичай місяць з Балтики до Індії; щонайменше шість тижнів до Китаю.

Росія також використовує величезний флот старих кораблів, щоб обійти обмеження цін на свій експорт, запроваджене країнами "Великої сімки". Оскільки багато з цих кораблів перебувають в експлуатації понад 20 років, попередні власники очікували, що продадуть їх на металобрухт.

Вплив навколишнього середовища на корпуси суден послаблюють їх з часом і можуть призвести до катастрофічної аварії.

Нафта переміщується з одного судна на інше в морі, ця процедура необхідна, оскільки найбільші перевізники нафти не можуть завантажуватися безпосередньо з російських портів. Зазвичай такі перевантаження відбуваються в захищених водах, де аварійні служби на випадок розливу нафти знаходяться під рукою. Але танкери з російською нафтою почали здійснювати такі операції в водах Атлантичного океану, де є ризик сильних хвиль, а місце призначання далеко.

Війна перетворила те, що колись було простою торгівлею, на складний, дорогий і набагато більш ризикований процес доставки нафти на ринок, зазначається в матеріалі.

Нагадаємо, що попри західні санкції у березні Росія спромоглася довести обсяг експорту своєї сирої нафти до довоєнного рівня, що дозволило країні-агресору заробити $12,7 млрд. Поставки нафти з російських портів зросли на 540 000 барелів на день і досягли позначки вище 3 мільйонів барелів на день, що є найвищим показником з квітня 2020 року.