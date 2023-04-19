"Украинское небо становится более защищенным". Системы ПВО Patriot прибыли в Украину - Минобороны

Зенитно-ракетные комплексы Patriot прибыли в Украину и станут на защиту украинского неба.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

"Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более защищенным, ведь в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot", – отметил он.

По его словам, украинские зенитчики освоили их максимально быстро.

Резников поблагодарил министра обороны Германии Бориса Писториуса, министра обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен, а также американский, немецкий и нидерландский народы.

Отметим, Patriot считается одной из лучших систем противовоздушной и противоракетной обороны в мире. Она способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на более высоком уровне, чем ранее предоставленные системы.

Американские ЗРК Patriot может одновременно обнаруживать и распознавать более 100 воздушных целей, а затем непрерывно сопровождать восемь из них, на каждую из которых наводить до трех ракет. Patriot может перехватывать баллистические ракеты на высотах до 20 км.

Patriot используют для воздушной защиты административно-промышленных центров и военных баз.