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"Украинское небо становится более защищенным". Системы ПВО Patriot прибыли в Украину - Минобороны
Зенитно-ракетные комплексы Patriot прибыли в Украину и станут на защиту украинского неба.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
"Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более защищенным, ведь в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot", – отметил он.
По его словам, украинские зенитчики освоили их максимально быстро.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Резников поблагодарил министра обороны Германии Бориса Писториуса, министра обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен, а также американский, немецкий и нидерландский народы.
Отметим, Patriot считается одной из лучших систем противовоздушной и противоракетной обороны в мире. Она способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на более высоком уровне, чем ранее предоставленные системы.
Американские ЗРК Patriot может одновременно обнаруживать и распознавать более 100 воздушных целей, а затем непрерывно сопровождать восемь из них, на каждую из которых наводить до трех ракет. Patriot может перехватывать баллистические ракеты на высотах до 20 км.
Patriot используют для воздушной защиты административно-промышленных центров и военных баз.