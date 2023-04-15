В Воздушных силах сообщили, когда ожидать американские Patriot в Украине

После Пасхи, после 16 апреля, в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Говорит великий Львов".

На вопрос о дате поступления Patriot в Украину Юрий Игнат заявил, что "думаю, это уже после Пасхи".

Более четких терминов, по словам спикера, никто не может назвать.

"Когда собьем первый рашистский самолет, вы точно узнаете", - заявил спикер Воздушных сил.

Patriot считается одной из лучших систем противовоздушной и противоракетной обороны в мире.

Она способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на более высоком уровне, чем ранее предоставленные системы.

Американские ЗРК Patriot может одновременно обнаруживать и распознавать более 100 воздушных целей, а затем непрерывно сопровождать восемь из них, на каждую из которых наводить до трех ракет.

Patriot может перехватывать баллистические ракеты на высотах до 20 км.

Patriot используют для воздушной защиты административно-промышленных центров и военных баз.

Как стало известно, системы противовоздушной обороны Patriot планируется развернуть в Украине быстрее, чем первоначально прогнозировалось.

Украинские военные осваивают подготовку к использованию Patriot быстрее, чем предполагали инструкторы.

Напомним, что США объявили о выделении Украине системы противовоздушной обороны Patriot в конце 2022 года. Позже к инициативе по поставке Patriot присоединилась Германия .

Отметим, что в обновленном пакете помощи от США должны поступить дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot.