Системы Patriot планируют развернуть в Украине раньше запланированного, – CNN

Системы противовоздушной обороны Patriot планируется развернуть в Украине быстрее, чем первоначально планировалось. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей обороны США.

Отмечается, что в ближайшие дни группа из 65 украинских солдат завершит обучение на системах на базе Форт Силл в штате Оклахома. После этого они отправятся в Европу для дополнительного обучения на двух системах Patriot, которые, по словам американских чиновников, будут развернуты в Украине в ближайшие недели.

Американские инструкторы смогли значительно ускорить время курса благодаря базовым знаниям украинцев о системах противовоздушной обороны. Военные США выделяли на обучение 10 недель, но украинцы завершили его примерно за 8 недель. При этом они тренировались ежедневно с 7 утра до 6 вечера.

"Наша оценка состоит в том, что украинские солдаты впечатляющи и абсолютно быстры в обучении. Благодаря их широким знаниям в сфере противовоздушной обороны и опыта работы в зоне боевых действий им было легче – хотя никогда не бывает легко – понять концепции эксплуатации и технического обслуживания системы Patriot ", – сказал бригадный генерал Шейн Морган, командир базы Форт Силл.

Напомним, что США объявили о выделении Украине системы противовоздушной обороны Patriot в конце 2022 года. Она способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на более высоком уровне, чем ранее предоставленные системы. Позже к инициативе по поставке Patriot присоединилась Германия.

В декабре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что системы Patriot будут размещены в стране менее чем через полгода.