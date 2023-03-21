Системи Patriot планують розгорнути в Україні раніше запланованого, – CNN

Системи протиповітряної оборони Patriot планується розгорнути в Україні швидше, ніж спочатку планувалося. Про це повідомляє CNN із посиланням на представників оборони США.

Зазначається, що найближчими днями група з 65 українських солдатів завершить навчання на системах на базі Форт Сілл у штаті Оклахома. Після цього вони вирушать в Європу для додаткового навчання на двох системах Patriot, які, за словами американських чиновників, будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями.

Американські інструктори змогли значно пришвидшити час курсу завдяки базовим знанням українців про системи протиповітряної оборони. Військові США виділяли на навчання 10 тижнів, але українці завершили його приблизно за 8 тижнів. При цьому вони тренувалися щодня з 7-ї ранку до 6-ї вечора.

"Наша оцінка полягає в тому, що українські солдати вражаючі та абсолютно швидкі в навчанні. Завдяки їхнім широким знанням у сфері протиповітряної оборони та досвіду роботи в зоні бойових дій їм було легше – хоча ніколи не буває легко – зрозуміти концепції експлуатації та технічного обслуговування системи Patriot", – сказав бригадний генерал Шейн Морган, командир бази Форт Сілл.

Нагадаємо, що США оголосили про виділення Україні системи протиповітряної оборони Patriot наприкінці 2022 року. Вона здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно вищому рівні, ніж раніше надані системи. Пізніше до ініціативи щодо поставки Patriot приєдналася Німеччина.

У грудні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що системи Patriot будуть розміщені в країні менш як за пів року.