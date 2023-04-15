У Повітряних силах повідомили, коли очікувати американські Patriot в Україні

Після Великодня, після 16 квітня, до України надійдуть зенітно-ракетні комплекси Patriot. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Говорить великий Львів".

На запитання про дату надходження Patriot до України Юрій Ігнат заявив, що "думаю, це вже буде після Великодня".

Чіткіших термінів, за словами речника, ніхто не може назвати.

"Коли зіб'ємо перший рашистский літак, ви точно дізнаєтесь", - заявив речник Повітряних сил.

Patriot вважається однією з найкращих систем протиповітряної та протиракетної оборони у світі.

Вона здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно вищому рівні, ніж раніше надані системи.

Американські ЗРК Patriot може одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей, а потім безперервно супроводжувати вісім із них, на кожну з яких наводити до трьох ракет.

Patriot може перехоплювати балістичні ракети на висотах до 20 кілометрів.

Patriot використовують для повітряного захисту адміністративно-промислових центрів і військових баз.

Як стало відомо, системи протиповітряної оборони Patriot планується розгорнути в Україні швидше, ніж спочатку прогнозувалося.

Українські військові освоюють підготовку до використання Patriot швидше, ніж передбачали інструктори.

Нагадаємо, що США оголосили про виділення Україні системи протиповітряної оборони Patriot наприкінці 2022 року. Пізніше до ініціативи щодо поставки Patriot приєдналася Німеччина.

Зазначимо, в оновленому пакеті допомоги від США мають надійти додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot.