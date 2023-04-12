США планируют дополнительные поставки Abrams и Bradley в Украину, – Моравецкий

США будут осуществлять дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, танков Abrams и БМП Bradley. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, передает "Укринформ".

"Американцы будут делать дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, мы говорили о БМП Bradley, танках Abrams. Это уже вопрос для американцев", – высказался глава польского правительства.

При этом Моравецкий выразил удовлетворение тем, что Украина покупает у Польши оружие, в частности, на средства международных институтов, таких как ЕС.

"Эти средства попадают в Киев, а Киев заказывает у Польши Rosomak (БТР), Rak (самоходные минометы), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) и многие другие виды оружия", – сказал он.

Моравецкий отметил, что это очень хорошая информация для Польши.

"Конечно, мы уговаривали американцев, чтобы они как можно шире помогали (Киеву, – ред.), поскольку от этого зависит, как быстро может быть завершена война победой Украины", – добавил премьер.