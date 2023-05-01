IRIS-T і Patriot вже на бойовому чергуванні, але цих систем ППО недостатньо - Ігнат

Ті зенітно-ракетні комплекси, які передали союзники Україні, несуть бойове чергування і захищають повітряний простір, але їх недостатньо, аби перекрити весь периметр. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат під час національного телемарафону.

Юрій Ігнат пояснив, що Україна - одна з найбільших країн у Європі, тому тими системами, які зараз присутні в Україні, не вдається перекрити всі напрямки, які потрібно захистити.

“Щодо найменувань номенклатури озброєння, яке ми отримуємо від наших західних партнерів, то тут залишився лише SAMP/T та F-16, якщо говоримо про Повітряні сили. Але з іншого боку, тип озброєння, який ми отримуємо, він уже працює в Україні. Повірте, все західне озброєння, яке зараз є, тією чи іншою мірою працює на нашу перемогу. Я маю на увазі ті зенітно-ракетні комплекси, які ми отримуємо. Але їх недостатньо”, - заявив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, уряд Німеччини підтвердив, що передав Україні черговий пакет військової допомоги, до якого ввійшов зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

Зазначимо, це другий з чотирьох обіцяних Німеччиною комплексів IRIS-T. Коли до України надійдуть ще два, поки що невідомо.

Наземна система протиповітряної оборони добре зарекомендувала себе взимку в районі Києва. Зокрема, комплекс зробив важливий внесок у захист цивільної інфраструктури від атак ракетами, крилатими ракетами і безпілотниками.

Під час роботи IRIS-T зенітні ракети здатні вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів.

В квітні Юрій Ігнат розповів, що один із дивізіонів зенітно-ракетного комплексу Patriot вже заступив на бойове чергування в Україні.

Нагадаємо, Patriot вважається однією з найкращих систем протиповітряної та протиракетної оборони у світі. Вона здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно вищому рівні, ніж раніше надані системи.