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Сбитие "Кинжала". Журналист показал обломки российской ракеты (ВИДЕО)

Кинжал, ракета
Оболочка боевой части ракеты "Кинжал". Фото: скриншот / Paul Ronzheimer / Twitter

В сети появились кадры обломков российской ракеты "Кинжал", которую украинские военные сбили с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot. Соответствующее видео 10 мая опубликовал журналист Bild Пауль Ронцхаймер.

"Сегодня мы имели возможность увидеть в Киеве остатки ракеты "Кинжал", которую 5 мая сбила система Patriot. Это была сенсация, ведь гиперзвуковую ракету считали чудо-оружием Путина", – написал он.

Напомним, 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные 4 мая впервые сбили российскую ракету "Кинжал" и применили для этого комплекс Patriot.

CNN со ссылкой на источник писало, что официальные лица США подтверждают сбитие "Кинжала" с помощью ЗРК Patriot. Позже об этом сообщил и спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

До сих пор система Patriot применялась против обычных баллистических ракет, а возможность сбивать гиперзвуковые была чисто теоретической.

Автор:
Артем Ющенко