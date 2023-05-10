Сбитие "Кинжала". Журналист показал обломки российской ракеты (ВИДЕО)

В сети появились кадры обломков российской ракеты "Кинжал", которую украинские военные сбили с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot. Соответствующее видео 10 мая опубликовал журналист Bild Пауль Ронцхаймер.

"Сегодня мы имели возможность увидеть в Киеве остатки ракеты "Кинжал", которую 5 мая сбила система Patriot. Это была сенсация, ведь гиперзвуковую ракету считали чудо-оружием Путина", – написал он.

Exclusive: Today we were able to see the remains of the Kinshal missile in Kyiv, which was shot down by Patriot defense on May 5. This was a sensation because the hypersonic missile was considered Putin's wonder weapon. Here the parts are now being examined. @bild pic.twitter.com/BcFN4KV8YX — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) May 10, 2023

Напомним, 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные 4 мая впервые сбили российскую ракету "Кинжал" и применили для этого комплекс Patriot.

CNN со ссылкой на источник писало, что официальные лица США подтверждают сбитие "Кинжала" с помощью ЗРК Patriot. Позже об этом сообщил и спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

До сих пор система Patriot применялась против обычных баллистических ракет, а возможность сбивать гиперзвуковые была чисто теоретической.