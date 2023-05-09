Пентагон подтвердил, что украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" из ЗРК Patriot

Украинские военные действительно сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" с помощью американской системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

"Я могу подтвердить, что они приземлили российскую ракету ("Кинжал", – ред.), применив систему противоракетной обороны Patriot... Как вам известно, эта система является частью более широкого спектра средств ПВО, которые США и международное сообщество предоставили Украине", – сказал Райдер.

Напомним, 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные 4 мая впервые сбили российскую ракету "Кинжал" и применили для этого комплекс Patriot.

Позже CNN со ссылкой на источник писало, что официальные лица США подтверждают сбитие российской ракеты "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot. До сих пор эта система применялась против обычных баллистических ракет, а возможность сбивать гиперзвуковые была чисто теоретической.