Пентагон підтвердив, що українські військові збили російську ракету "Кинджал" із ЗРК Patriot

Українські військові дійсно збили російську гіперзвукову ракету “Кинджал” за допомогою американської системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

"Я можу підтвердити, що вони приземлили російську ракету (“Кинджал”, – ред.), застосувавши систему протиракетної оборони Patriot... Як вам відомо, ця система є частиною ширшого спектру засобів ППО, які США та міжнародна спільнота надали Україні", – сказав Райдер.

Нагадаємо, 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові 4 травня вперше збили російську ракету "Кинджал" й застосували для цього комплекс Patriot.

Пізніше CNN із посиланням на джерело писало, що офіційні особи США підтверджують збиття російської ракети "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot. Досі ця система застосовувалася проти звичайних балістичних ракет, а можливість збивати гіперзвукові була суто теоретичною.