США націлені  на забезпечення України засобами ППО

Сполучені Штати Америки мають намір й надалі активно підтримувати Україну військовою допомогою. Про це заявив у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі - передає Укрінформ.

Зокрема, увага США зосереджена на забезпеченні українців засобами протиповітряної оборони. Адже західний партнер відзначає ефективність такої допомоги. Завдяки системам ППО, які надійшли до України від різних союзників, була збита більшість крилатих ракет, запущених по українських містах упродовж останніх 48-72 годин.

"Ми приділяємо велику увагу протиповітряній обороні" -підкреслив Кірбі, відповідаючи на запитання щодо взаємодії США з українською стороною.

Американський високопосадовець нагадав, що Штати підтримують Україну необхідними засобами для початку контрнаступу.

В травні міністерство оборони США оголосило про виділення зі своїх запасів додаткової військової допомоги Україні на суму до 300 мільйонів доларів для задоволення її критичних потреб у відбитті російської агресії.

Нинішній пакет включає додаткові боєприпаси для наданих США реактивних систем залпового вогню HIMARS, додаткові 155-міліметрові гаубиці, артилерійські снаряди того ж калібру, мінометні снаряди калібрів 120 мм, 81 мм та 60 мм.

Також Україна отримає ракети для протитанкових комплексів із оптичним прицілом TOW, некеровані авіаційні ракети Hydra-70 та шведські ручні протитанкові гранатомети Carl Gustaf і AT-4.