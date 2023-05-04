Потрібні зміни в свідомості Путіна. В Держдепі США заявили, що РФ не готова до серйозної дипломатії

Наразі немає доказів того, що Росія готова брати участь у серйозній дипломатії. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, про цю неготовність свідчать російські атаки на цивільні цілі в Україні.

"Мають відбутися якісь глибокі зміни у свідомості пана Путіна та в свідомості Росії, щоб брати участь у значущій дипломатії", – сказав американський чиновник.

Водночас Блінкен зазначив, що США сповнені рішучості продовжувати підтримку України.

"Те, що потрібно Україні, і в чому зацікавлені багато країн у всьому світі на стабільній основі, – це допомогти їм розвинути військо, яке в майбутньому зможе ефективно стримувати чергову російську агресію. І якщо стримування не спрацює, захищатися від неї, а в разі потреби – й перемагати її", – висловився держсекретар.

Він додав, що це поставить Україну в найсильнішу позицію, а також допоможе відбудувати країну та досягти її інтеграції в Європу.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен неодноразово заявляв, що війну потрібно закінчити дипломатичним шляхом, але відкидав найближчі перспективи переговорів, вважаючи, що Росія несерйозна. У березні держсекретар США сказав про можливу роль дипломатії у визначенні майбутніх кордонів України. Однак він зауважив, що будь-які мирні рішення, які стосуються переговорів, має ухвалювати Київ.