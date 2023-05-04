Нужны изменения в сознании Путина. В Госдепе США заявили, что РФ не готова к серьезной дипломатии

Сейчас нет доказательств того, что Россия готова участвовать в серьезной дипломатии. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, об этой неготовности свидетельствуют российские атаки на гражданские цели в Украине.

"Должны произойти какие-то глубокие изменения в сознании Путина и в сознании России, чтобы участвовать в значимой дипломатии", - сказал американский чиновник.

В то же время Блинкен отметил, что США полны решимости продолжать поддержку Украины.

"То, что нужно Украине, и в чем заинтересованы многие страны во всем мире на стабильной основе, – это помочь им развить войско, которое в будущем сможет эффективно сдерживать очередную российскую агрессию. И если сдерживание не сработает, защищаться от нее, а в случае необходимости – и побеждать ее", – высказался госсекретарь.

Он добавил, что это поставит Украину в самую сильную позицию, а также поможет отстроить страну и добиться ее интеграции в Европу.

Напомним, Энтони Блинкен неоднократно заявлял, что войну нужно закончить дипломатическим путем, но отвергал ближайшие перспективы переговоров, считая, что Россия несерьезная. В марте госсекретарь США сказал о возможной роли дипломатии в определении будущих границ Украины. Однако он отметил, что любые мирные решения, касающиеся переговоров, должны приниматься Киевом.