В ISW рассказали, что заставит Путина сесть за стол переговоров на условиях Украины

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин все еще уверен, что впоследствии сможет одержать победу над Украиной. Но успешное контранступление ВСУ убедит главу Кремля и его ближайшее окружение, что российские войска уже не добьются успехов в этой войне.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Путин остается сосредоточенным на достижении своих первоначальных военных целей, несмотря на то, что ему не удалось зимой заморозить Украину и Европу, а российское зимне-весеннее наступление приближается к кульминации.

"Война будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет верить, что он может навязать свою волю Украине, воюя или сломив волю украинцев воевать после прекращения поддержки Запада", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что Путин продолжает ясно давать понять словами и делом, что он еще не готов к окончанию войны, несмотря на провал его больших военных усилий этой зимой.

"Путин инициировал нынешнюю войну и является ключевым актером, который должен решить, что он не может достичь своих целей военной силой и вместо этого должен участвовать в переговорном разрешении конфликта, если война должна закончиться таким образом", - отмечают в ISW.

Там добавляют, что российские силы не одержали значительную победу в Донецкой и Луганской областях в течение зимнего наступления. В то же время российское информационное пространство и западные медиа полны дискуссий о предстоящем украинском контрнаступлении, относительно которого, кажется, единственный реальный вопрос заключается в том, когда и где он начнется.

"Это был бы подходящий момент для Путина, чтобы понять, что Россия не может навязать свою волю Украине силой и что он должен искать компромиссное урегулирование", - отмечают аналитики.

Путин же удваивает свою приверженность преодолеть Украину в военной сфере и затянуть войну, мобилизуя российскую оборонную промышленность, однако РФ сталкивается с нехваткой комплектующих и квалифицированной рабочей силой.

"То, что Путин должен сейчас мобилизовать российскую оборонную промышленность, удивляет лишь потому, что ему потребовалось столько времени, чтобы начать этот процесс. Тот факт, что он не сопровождает эту мобилизацию какими-либо предположениями о возможности компромиссного мира, особенно после того, как глава Китая Си Цзиньпин, казалось, предложил помощь в переговорах свидетельствует о том, что Путин остается преданным достижению своих целей силой", - подчеркивают в ISW.

По мнению аналитиков, продолжение российских наступательных операций вокруг Бахмута и Авдеевки, а также вдоль западной линии фронта, является еще одним показателем того, что Путин остается преданным победе в длительной войне, результат которой в значительной степени определяется военными реалиями на месте. Но у россиян мало вероятности добиться любых тактических успехов на Донецком и Луганском направлениях.

"Таким образом, успешная серия украинских контрнаступлений, а не одна, почти наверняка необходима, но недостаточна для того, чтобы убедить Путина начать переговоры на других условиях, кроме достижения всех заявленных им целей. Украинские силы должны показать, что они могут сделать то, что не могут русские силы, а именно изменить реальность на месте военными действиями. Они должны еще больше нанести ущерб российской военной силе в Украине до точки, когда Путину и ближайшему окружению, поддерживающему его в этой войне, станет ясно, что российские вооруженные силы не могут надеяться на улучшение результатов войны путем продолжения боевых действий", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что многочисленные крупные украинские победы на оперативном уровне, вероятно, важны для создания любой перспективы урегулирования нынешнего конфликта путем переговоров или заставить Путина принять неблагоприятные военные реалии при отсутствии формального урегулирования.

По мнению аналитиков, есть основания ожидать, что украинские силы действительно могут добиться успеха за счет контрнаступлений.

Однако далеко не ясно, примет ли Путин когда-нибудь эти военные реалии. Он может решить продолжать борьбу с паузой или без нее столько, сколько нужно для достижения всех его целей. Поэтому урегулирование путём переговоров может оказаться недостижимым, поскольку Путин не согласится с реальностью того, что он не может фактически завоевать Украину, отмечают аналитики.

"Таким образом, выбор, стоящий сейчас перед Украиной и ее западными сторонниками, относительно прост. ВСУ могут начать последовательные контрнаступательные операции с двойной целью — убедить Путина принять достигнутый путем переговоров компромисс или создать военные реалии, достаточно благоприятные для Украины, чтобы Киев и его западные союзники могли фактически самостоятельно заморозить конфликт вне зависимости от решений Путина", - подчеркивают аналитики.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции к годовщине начала полномасштабной войны заявил, что уверен в победе Украины в войне и допускает переговоры о ее окончании только после выполнения всех пунктов его формулы мира.

Ранее Зеленский заявлял, что компромиссов с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным по территориям Украины в пределах потенциального мирного соглашения быть не может. Без Крыма мира не будет.