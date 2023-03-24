Пригожин опроверг заявления Кремля о том, что РФ воюет с НАТО в Украине – ISW

Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг пропагандистские заявления Кремля о том, что Россия воюет с НАТО в Украине, и поставил под сомнение, действительно ли в Украине есть "нацисты", как постоянно заявляет Москва.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Во время 23-минутного интервью 23 марта Пригожин заявил, что Россия воюет "исключительно с украинцами", оснащенными техникой, предоставленной НАТО, и некоторыми "русофобскими" наемниками, добровольно поддерживающими Украину, но не с самим НАТО.

Пригожин также отметил, что российские чиновники, скорее всего, знали, что НАТО предложит Украине военную помощь, потому что "смешно думать, что, когда РФ решила провести эту так называемую "специальную военную операцию", она не учла помощь НАТО Украине".

Пригожин заявил, что не уверен в целях "денацификации" в Украине, поскольку не знает, есть ли в Украине "нацисты". Пригожин также отметил, что Россия "демилитаризирует" Украину только тогда, когда все украинские войска будут уничтожены, утверждая, что эти усилия продолжаются, но непонятно, будут ли они успешны.

Кроме того, по мнению Пригожина, РФ может избежать изнурительной продолжительной войны, определившись, какие границы она хочет захватить.

Пригожин также призвал российских военных и СМИ прекратить недооценку украинских сил и вмешательство во внутренние конфликты.

"Пригожин фактически отверг довоенные и послевоенные заявления Кремля о том, что России необходимо защищаться от угрозы НАТО в Украине и подорвал необходимость и вероятность заявленных президентом России Владимиром Путиным максималистских целей этого вторжения", - подчеркивают аналитики ISW.

Кроме того, Пригожин выразил свою обеспокоенность возможным украинским контрнаступлением на востоке Украины, утверждая, что у Украины есть 200 тысяч резервов, сосредоточенных для наступления по всему восточному фронту.

"Преувеличенные заявления Пригожина о непосредственной угрозе российским войскам, вероятно, являются попыткой получить дополнительные поставки и подкрепления от Минобороны России, чтобы спасти своих наемников в Бахмуте. Пригожин сделал несколько положительных заявлений о Министерстве обороны РФ, даже признавая, что регулярные войска воюют вместе с чеченскими подразделениями в Белогоровке Луганской области", - отмечают аналитики.

Они напоминают, что Пригожин был ярым критиком российского военного командования, и смягчение его риторики может свидетельствовать о том, что он, возможно, пытался частично задобрить российское МО, чтобы получить снабжение или подкрепление для "ванеровцев" в Бахмуте.

Как сообщает Bloomberg, Пригожин планирует прекратить деятельность своей группы в Украине после того, как Минобороны страны-агрессора РФ перестала поставлять его наемникам боеприпасы и запретило вербовать новых заключенных.