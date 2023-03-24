Пригожин спростував заяви Кремля про те, що РФ воює з НАТО в Україні – ISW

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин спростував пропагандистські заяви Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні, і поставив під сумнів, чи насправді в Україні є “нацисти”, як постійно заявляє Москва.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Під час 23-хвилинного інтерв’ю 23 березня Пригожин заявив, що Росія воює "виключно з українцями", які оснащені технікою, наданою НАТО, і деякими "русофобськими" найманцями, які добровільно підтримують Україну, але не з самим НАТО.

Пригожин також зазначив, що російські чиновники, швидше за все, знали, що НАТО запропонує Україні військову допомогу, тому що "смішно думати, що коли РФ вирішила провести цю так звану "спеціальну військову операцію", вона не врахувала допомогу НАТО Україні".

Пригожин заявив, що не впевнений щодо цілей "денацифікації" в Україні, оскільки не знає, чи є в Україні "нацисти".Пригожин також зазначив, що Росія "демілітаризує" Україну лише тоді, коли всі українські війська будуть знищені, стверджуючи, що ці зусилля тривають, але незрозуміло, чи будуть вони успішними.

Крім того, на думку Пригожина, РФ може уникнути виснажливої ​​тривалої війни, визначившись , які кордони вона хоче захопити.

Пригожин також закликав російських військових і ЗМІ припинити недооцінку українських сил і втручання у внутрішні конфлікти.

"Пригожин фактично відкинув довоєнні та післявоєнні заяви Кремля про те, що Росії необхідно захищатися від загрози НАТО в Україні, і підривав необхідність і ймовірність заявлених президентом Росії Володимиром Путіним максималістських цілей цього вторгнення", - підкреслюють аналітики ISW.

Крім того, Пригожин висловив свою стурбованість можливим українським контрнаступом на сході України, стверджуючи, що Україна має 200 тисяч резервів, зосереджених для наступу по всьому східному фронту.

"Перебільшені заяви Пригожина про безпосередню загрозу російським військам, ймовірно, є спробою отримати додаткові постачання та підкріплення від Міноборони Росії, щоб врятувати своїх найманців в Бахмуті. Пригожин зробив кілька позитивних заяв про Мінестерство оборони РФ, навіть визнаючи, що регулярні війська воюють разом із чеченськими підрозділами в Білогорівці Луганської області", - зауважують аналітики.

Вони нагадують, що Пригожин був затятим критиком російського військового командування, і пом’якшення його риторики може свідчити про те, що він, можливо, намагався частково задобрити російське МО, щоб отримати постачання або підкріплення для "ванерівців" в Бахмуті.

Зазначимо, як повідомляє Bloomberg, Пригожин планує припинити діяльність своєї групи в Україні після того, як Міноборони країни-агресора РФ перестала поставляти його найманцям боєприпаси та заборонило вербувати нових ув’язнених.