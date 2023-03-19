В ISW пояснили, чому Пригожин заговорив про контрнаступ ЗСУ у квітні

Фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин намагається створити інформаційні умови, щоб виправдати нездатність своїх бойовиків завершити оточення Бахмута.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, Пригожин у інтерв’ю ЗМІ заявляв, що українські військові готуються до контрнаступу на 5 напрямках - у Бєлгородській області, в районі Кремінної, в районі Бахмута, у напрямку Донецька та в Запорізькій області. За його словами, ці операції розпочнуться нібито з середини квітня. Тому він закликав російські війська підготуватися до них, накопичивши боєприпаси і техніку.

За оцінками аналітиків, "вагнерівці", ймовірно, проводять атаки на населені пункти, які легше захопити, оскільки їхня здатність домогтися тактичних успіхів у самому Бахмуті зменшується.

"Опис Пригожиним неминучих українських контрнаступів також означає, що він вірить у те, що російські війська незабаром втратять ініціативу на користь України і будуть змушені перейти до оборони, а не продовжувати безуспішні наступальні операції в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки і Вугледара", - йдеться у повідомленні.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), загальний темп російських наступальних операцій в Україні знизився порівняно з попередніми тижнями через значні втрати живої сили та техніки.

Раніше у розвідці Британії розповіли, що російській наступ у Вугледарі Донецької області пригальмувався завдяки новій техніці бою, яку застосовують ЗСУ. Отримані українськими військовим на озброєння дистанційні протиброньові мінні системи RAAM допомогли відбити кілька спроб штурму Вугледара.