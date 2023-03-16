Новий вид озброєння допоміг ЗСУ зупинити наступ РФ під Вугледаром, - розвідка Британії

Російській наступ у Вугледарі Донецької області пригальмувався завдяки новій техніці бою, яку застосовують ЗСУ. Отримані українськими військовим на озброєння дистанційні протиброньові мінні системи RAAM допомогли відбити кілька спроб штурму Вугледара.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що одним із факторів великих втрат Росії на Вугледарському напрямку стало успішне прийняття Україною на озброєння дистанційних протиброньових мінних систем (РААМ), які здатні розкидати протитанкові міни на відстань до 17 км.

У деяких випадках Україна запускала міни позаду наступаючих російських підрозділів, викликаючи хаос, коли російська техніка намагалася відійти.

"За останній тиждень спроби росіян штурмувати місто Вугледар у Донецькій області майже напевно сповільнилися. Це сталося після повторних, надзвичайно дорогих невдалих атак протягом попередніх трьох місяців", - констатують у розвідці.

Там додають, що єдиний останній помітний тактичний успіх Росії був досягнутий на Бахмутському напрямку, де домінують сили ПВК "Вагнера", які зараз ведуть публічну ворожнечу з міністерством оборони Росії.

"Існує реалістична можливість того, що міноборони Росії було наполегливим у своєму прагненні досягти успіху у Вугледарі, частково тому, що воно хоче, щоб його власний успіх конкурував із досягненнями Вагнера", - припустили у розвідці Британії.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ протягом трьох місяців безуспішно наступала в районі Вугледару. Тепер російське командування вимушене розриватися між новою спробою захопити місто та боями в районі Бахмута та Кремінної.

Як повідомляло видання The New York Times, українські захисники здобули перемогу у тритижневій найбільшій танковій битві війни на рівнинній місцевості поблизу Вугледара Донецької область.