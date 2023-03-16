Новый вид вооружения помог ВСУ остановить наступление РФ под Угледаром, - разведка Британии

Российское наступление в Угледаре Донецкой области притормозилось благодаря новой технике боя, которую применяют ВСУ. Полученные украинскими военными на вооружение дистанционные противоброневые минные системы RAAM помогли отразить несколько попыток штурма Угледара.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что одним из факторов больших потерь России на Угледарском направлении стало успешное принятие Украиной на вооружение дистанционных противоброневых минных систем (РААМ), способных разбрасывать противотанковые мины на расстояние до 17 км.

В некоторых случаях Украина запускала мины за наступающими российскими подразделениями, вызывая хаос, когда российская техника пыталась отойти.

"За последнюю неделю попытки россиян штурмовать город Угледар в Донецкой области почти наверняка замедлились. Это произошло после повторных, очень дорогих неудачных атак в течение предыдущих трех месяцев", - констатируют в разведке.

Там добавляют, что единственный последний заметный тактический успех России был достигнут на Бахмутском направлении, где доминируют силы ЧВК "Вагнера", у которых споры с Министерством обороны России.

"Существует реалистичная возможность того, что Минобороны России было настойчивым в своем стремлении добиться успеха в Угледаре, отчасти потому, что оно хочет, чтобы его собственный успех конкурировал с достижениями Вагнера", - предположили в разведке Британии.

Напомним, армия страны-агрессора РФ в течение трех месяцев безуспешно наступала в районе Угледара. Теперь российское командование вынуждено разрываться между новой попыткой захватить город и боями в районе Бахмута и Кременной.

Как сообщало издание The New York Times, украинские защитники одержали победу в трехнедельном крупнейшем танковом сражении войны на равнинной местности вблизи Угледара Донецкой области.